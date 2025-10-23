Pool Aktie 2566797 / US73278L1052
|
23.10.2025 13:09:24
Pool Corp. Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Pool Corp. (POOL) revealed earnings for its third quarter that Increased from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line totaled $127.01 million, or $3.40 per share. This compares with $125.70 million, or $3.27 per share, last year.
Excluding items, Pool Corp. reported adjusted earnings of $3.39 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $3.37 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 1.3% to $1.451 billion from $1.432 billion last year.
Pool Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $127.01 Mln. vs. $125.70 Mln. last year. -EPS: $3.40 vs. $3.27 last year. -Revenue: $1.451 Bln vs. $1.432 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $10.81 - $11.31
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag kaum verändert. Der deutsche Leitindex gibt leicht nach. Die Börsen in Fernost fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.