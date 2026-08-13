Pooja Entertainment Films präsentierte Quartalsergebnisse

Pooja Entertainment Films hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Pooja Entertainment Films hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.06 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.170 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 25.2 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch