Pony Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Pony Group stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pony Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33.33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0.0 Millionen USD im Vergleich zu 0.0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch