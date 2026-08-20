Pony AI zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pony AI hat sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei -0.14 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.150 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 68.51 Prozent auf 36.3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch