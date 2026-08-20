Pony AI stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pony AI lud am 18.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Pony AI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1.08 HKD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1.130 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Pony AI im vergangenen Quartal 283.8 Millionen HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 69.47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pony AI 167.5 Millionen HKD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch