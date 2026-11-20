Pony AI lud am 18.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 44.7 Millionen USD gegenüber 25.5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch