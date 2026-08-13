Ponsse zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ponsse hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.060 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 187.1 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 172.3 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch