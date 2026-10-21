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21.10.2026 06:37:00
Ponsse stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ponsse veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0.270 EUR je Aktie erzielt worden.
Ponsse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 159.8 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172.7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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