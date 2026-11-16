Pono Capital Two A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Pono Capital Two A lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.15 USD, nach 0.120 USD im Vorjahresvergleich.

Pono Capital Two A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 58.6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 43.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch