Pono Capital Two A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Pono Capital Two A hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.15 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.120 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pono Capital Two A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35.13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 58.6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 43.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch