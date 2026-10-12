Pono Capital Three: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Pono Capital Three hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Pono Capital Three vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.04 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.210 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch