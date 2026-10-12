Pono Capital Three hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Pono Capital Three äusserte sich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Pono Capital Three hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.210 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch