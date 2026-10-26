Ponni Sugars (Erode) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ponni Sugars (Erode) hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25.22 INR gegenüber 16.93 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.60 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 40.30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch