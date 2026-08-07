Pondy Oxides Chemicals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pondy Oxides Chemicals äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 1.88 INR. Im letzten Jahr hatte Pondy Oxides Chemicals einen Gewinn von 3.49 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.35 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 55.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.03 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch