Ponce Financial Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ponce Financial Group hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.76 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ponce Financial Group ein EPS von 0.270 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 58.4 Millionen USD gegenüber 47.9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch