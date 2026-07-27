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PDL Community Bancorp Registered Shs Aktie 38500781 / US69290X1019

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27.07.2026 13:34:48

Ponce Financial Group, Inc. Q1 Income Advances

(RTTNews) - Ponce Financial Group, Inc. (PDLB) released a profit for its first quarter that Increased, from last year

The company's bottom line totaled $8.34 million, or $0.36 per share. This compares with $5.68 million, or $0.25 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 23.1% to $30.27 million from $24.58 million last year.

Ponce Financial Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $8.34 Mln. vs. $5.68 Mln. last year. -EPS: $0.36 vs. $0.25 last year. -Revenue: $30.27 Mln vs. $24.58 Mln last year.

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Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’988.17 19.63 SNQBQU
Short 15’283.33 13.84 SRBCQU
Short 15’851.68 8.95 SOWBPU
SMI-Kurs: 14’440.02 27.07.2026 13:24:32
Long 13’813.09 19.90 SHBTNU
Long 13’506.29 13.91 S8B67U
Long 12’928.61 8.95 SDFBZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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