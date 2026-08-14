Polyspin Exports hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Polyspin Exports hat am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1.50 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Polyspin Exports 1.40 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7.37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 531.4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 573.6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch