Polyspin Exports gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Polyspin Exports hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Polyspin Exports hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2.15 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.42 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 655.8 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Polyspin Exports 588.7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch