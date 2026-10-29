Polyrocks Chemical A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Polyrocks Chemical A hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.40 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8.03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 907.3 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 986.6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch