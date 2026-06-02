Polyram (1999) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Polyram (1999) hat am 31.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.11 ILS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.340 ILS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0.9 Millionen ILS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.0 Millionen ILS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch