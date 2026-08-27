Polyram (1999): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Polyram (1999) lud am 24.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.02 ILS beziffert, während im Vorjahresquartal 0.070 ILS je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Polyram (1999) 1.0 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.9 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch