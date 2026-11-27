Polyram (1999) hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.27 ILS. Im Vorjahresviertel hatte Polyram (1999) -0.320 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 1.0 Millionen ILS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Polyram (1999) 0.9 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch