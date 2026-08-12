Polyplex (Thailand) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Polyplex (Thailand) hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.56 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.400 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.15 Milliarden THB – ein Plus von 15.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Polyplex (Thailand) 5.33 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch