Polyplex: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Polyplex liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Polyplex die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 29.00 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -6.150 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.54 Milliarden INR – ein Plus von 29.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Polyplex 17.39 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch