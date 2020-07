Polyplastics cible des applications de conduite autonome avec ses classes de PBT DURANEX(R)

TOKYO, 16 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Au moment où l'industrie automobile amorce un tournant significatif vers les véhicules électriques, Polyplastics Co., Ltd., fournisseur mondial de premier plan de plastiques techniques envisage un fort potentiel pour ses produits de résines innovantes dans les composants de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) faisant fonctionner la conduite autonome. Destinés aux actionneurs et aux équipements de communications, les matériaux DURANEX® de type polytéréphtalate de butylène (PBT) de la Société assurent une solide durabilité et résistance aux alcalis, à l'hydrolyse et aux chocs thermiques.

Photo : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202007061674/_prw_PI1fl_3qBq5F6m.jpg

L'actuateur dans les systèmes à commande électrique demande un degré de fiabilité plus élevé à mesure que les composants des ADAS deviennent de plus en plus sophistiqués et que les contrôles électroniques évoluent vers l'automatisation. Le PBT DURANEX® de Polyplastics est sélectionné pour entrer dans la composition de nombreuses pièces d'actuateurs électriques en raison de sa capacité à maintenir ses performances même dans les environnements les plus difficiles. Les éléments sous le châssis sont exposés à l'eau, aux produits servant à faire fondre la neige à la surface des routes, à l'huile et à d'autres substances. Ces éléments vont également se réchauffer dans la mesure où ils sont proches du moteur, de l'entraînement et d'autres parties produisant de la chaleur. Ceci explique le choix du PBT dans de nombreux éléments d'actuateur en raison de sa résistance élevée à la chaleur, de sa résistance chimique et de son faible taux d'absorption d'eau.

Les PBT DURANEX® 330HR, 531HS et 532AR sont des classes d'une durabilité supérieure (résistance à l'hydrolyse) leur permettant subir des conditions comme celles-ci. Le DURANEX 532AR résiste aux produits alcalins et présente rarement des fissures de contraintes, même s'il est en contact avec des fluides provenant de métaux rouillés. Pour cette raison, c'est un matériau optimal pour les parties sous les voitures.

Dans les équipements de communications, les résines PBT retardatrices de flamme sont elles aussi très demandées dans les applications de moteur exposées aux hautes tensions, aux batteries et aux éléments en charge. Le PBT DURANEX®750AM est une classe UL V-0 (Underwriters Laboratories) ayant un degré élevé de durabilité dans des environnements de montage sur automobile. Cette classe est de plus en plus utilisée depuis ces dernières années dans les parties automobiles exigeant un effet retardateur dans la mesure où elle possède aussi une capacité de stabilisation des formes de boîtiers et de connecteurs.

Veuillez visiter : https://www.polyplastics.com/en/product/lines/pbt_adas/index.html

À propos de Polyplastics

Polyplastics Group est un leader mondial de la mise au point et de la production de thermoplastiques techniques. Le portefeuille de produits du Groupe comprend le PBT, le polyoxyméthylène (POM), le polysulfure de phénylène (PPS), le polymère cristaux liquides (PCL) et le copolymère d'oléfine cyclique (COC). Forte de plus de 50 années d'expérience, la Société s'appuie sur un solide réseau mondial de recherche et développement, des ressources de production et de ventes.

