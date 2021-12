Polyphor-Partner Enbiotix nimmt mit Wandelanleihe - Polyphor-Aktie springt an

So habe Enbiotix eine Wandelanleihe in Höhe von 11 Millionen US-Dollar zur Finanzierung der zukünftigen Geschäftstätigkeit aufgenommen, teilte Polyphor am Mittwoch mit.

Mit dieser Finanzierung sei der letzte wichtige Schritt zum Abschluss der Fusion zwischen Polyphor und Enbiotix vollzogen worden. Diese werde voraussichtlich noch vor Jahresende 2021 stattfinden.

Mit dem Abschluss der Transaktion werden Polyphor und Enbiotix laut Mitteilung fusionieren. Im Rahmen der Vereinbarung wird Polyphor das gesamte ausstehende Aktienkapital von Enbiotix im Austausch gegen rund 35,3 Millionen Polyphor-Stammaktien erwerben. Das fusionierte Unternehmen wird künftig unter dem Namen "Spexis AG" firmieren.

Die Polyphor-Aktie legt an der SIX zeitweise 6,76 Prozent zu auf 1,80 Franken.

