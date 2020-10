Polyphor-Aktie aktuell: Polyphor auf Höhenflug

Zu den Gewinnern des Tages zählt die Aktie von Polyphor. Die Polyphor-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 5.3 Prozent auf 8.70 CHF.

Zuletzt stieg die Polyphor-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 5.3 Prozent auf 8.70 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 12'383 Punkten notiert. Bei 8.86 CHF markierte die Polyphor-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8.41 CHF. Bisher wurden heute 7'374 Polyphor-Aktien gehandelt.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Polyphor-Verlust in Höhe von -3.279 CHF je Aktie aus.

Die Polyphor AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Schwerpunkt auf die Entwicklung von OMPTA (Outer Membrane Protein Targeting Antibiotics). OMPTA sind eine neue Klasse von Antibiotika gegen gramnegative Bakterien. Murepavadin (POL7080), gegen Pseudomonas aeruginosa, ein von der WHO als kritischer Erreger der Priorität 1 anerkannt, befindet sich in der Phase III. Der Immunonkologiewirkstoff, Balixafortide (POL6326), für Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs, erreichte den klinischen Wirksamkeitsnachweis in der Phase-Ib-/Proof-of-Concept-Studie in Kombination mit Eribulin. Weitere präklinische Antibiotika auf Basis der OMPTA-Plattform befinden sich in der Produktepipeline des Unternehmens. POL6014, ein inhalativer Inhibitor der neutrophilen Elastase zur Behandlung von Mukoviszidose und anderen schweren Lungenerkrankungen wurde am 14.02.2018 an Santhera auslizenziert. Polyphor wurde 1996 gegründet und hat seinen Firmensitz in Allschwil bei Basel, Schweiz.

Redaktion finanzen.net