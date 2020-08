Polyphor-Aktie klettert kräftig: Polyphor setzt Fortress-Studie nach positiver Empfehlung fort

Polyphor macht mit seinem Krebskandidaten Balixafortide Fortschritte.

Wie das Biopharmaunternehmen am Montag mitteilte, hat es vom sogenannten Data Safety Monitoring Board (DSMB) eine zweite Empfehlung zur Fortsetzung seiner Phase III-Studie mit dem Namen Fortress erhalten.

In der Studie wird das Mittel Balixafortide in Kombination mit Eribulin getestet. Die Kombination soll konkret gegen HER2-negativen, lokal rezidivierenden oder metastasierenden Brustkrebs (MBC) eingesetzt werden, so Polyphor weiter.

Die Studie wird dabei insgesamt 384 Patientinnen dieser Erkrankung umfassen, davon mindestens 320 Patientinnen, die eine dritte oder nachfolgende Chemotherapie erhalten sowie 64 Patientinnen, die eine Zweitlinien-Chemotherapie erhalten.

Vorbehaltlich der Daten und Resultate der Studie könnte Polyphor gemäss Communiqué die Möglichkeit haben, bereits etwa sechs Monate nach Abschluss der Rekrutierung einen Antrag auf beschleunigte Zulassung des Mittels einzureichen.

Am Montagvormittag legt die Polyphor-Aktie an der SIX um 5,40 Prozent auf 7,61 Franken zu.

