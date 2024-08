PolyPeptide: Stéphane Varray wird neuer Chief Commercial Officer

Er übernehme dieses Amt per Januar 2025, teilte der Peptidhersteller am Donnerstagabend in einem Communiqué mit.

Grund für die Ernennung eines Kommerzchefs sei das schnelle Wachstum im Peptidmarkt, das durch die GLP-1 Therapien getrieben werde, hiess es weiter. Angesichts dessen entwickle PolyPeptide die kommerziellen Fähigkeiten weiter.

Stéphane Varray habe die schweizerische und französische Staatsbürgerschaft und sei promovierter Chemiker der Universität von Montpellier. Vor PolyPeptide arbeitete er bei Corden Pharma, wo er für die Peptid-Plattform verantwortlich war. Davor war er fast zwei Jahrzehnte für Lonza tätig gewesen.

jb/

Baar (awp)