PolyPeptide Aktie 111076085 / CH1110760852
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02.10.2026 00:01:04
PolyPeptide publiziert die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 26. Oktober 2026
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PolyPeptide Group / Schlagwort(e): Generalversammlung
Medienmitteilung – ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
PolyPeptide publiziert die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 26. Oktober 2026
Baar, 2. Oktober 2026 – PolyPeptide Group AG (SIX: PPGN), eine spezialisierte globale CDMO für peptidbasierte aktive pharmazeutische Wirkstoffe, hat die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung publiziert, die am 26. Oktober 2026, um 18:00 Uhr MEZ, im Dialoghotel Eckstein in Baar stattfinden wird.
Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Kaufangebot von Samsung Peptide AG, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Samsung Biologics Co., Ltd., für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien von PolyPeptide Group AG ("PolyPeptide"), wird PolyPeptide am 26. Oktober 2026, um 18:00 Uhr MEZ, eine ausserordentliche Generalversammlung im Dialoghotel Eckstein in Baar abhalten (die "ausserordentliche Generalversammlung").
Die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung mit allen Traktanden sowie den detaillierten Anträgen und Erläuterungen des Verwaltungsrats ist auf der Website der Gesellschaft abrufbar.
Kontakt
PolyPeptide Group AG
PolyPeptide Group AG
PolyPeptide Group AG mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften ist ein spezialisierter Auftragsentwickler und -hersteller (CDMO) für peptid-basierte aktive pharmazeutische Wirkstoffe. Durch die Unterstützung der Kunden, hauptsächlich in den Bereichen Pharma und Biotech, trägt PolyPeptide zur Gesundheit von Millionen von Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt bei. PolyPeptide bedient einen schnell wachsenden Markt mit einem Leistungsangebot von der präklinischen bis zur kommerziellen Phase. Das breit gefächerte Portfolio des Unternehmens spiegelt die Möglichkeiten von Arzneimitteltherapien in verschiedenen Bereichen wider, insbesondere bei Stoffwechselerkrankungen, darunter GLP-1. PolyPeptides Anfänge reichen ins Jahr 1952 zurück. Das Unternehmen betreibt heute ein globales Netzwerk von sechs GMP-zertifizierten Produktionsanlagen in Europa, den USA und Indien. Die Aktien von PolyPeptide (SIX: PPGN) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter polypeptide.com.
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Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen
Diese Medienmitteilung wurde von der PolyPeptide Group AG erstellt und enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, welche die gegenwärtigen Ansichten des Managements widerspiegeln. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen wesentlich von den in dieser Mitteilung ausgedrückten oder implizierten abweichen. PolyPeptide Group AG stellt die Informationen in dieser Mitteilung zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung und übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze oder Regulierungen vorgeschrieben.
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: PolyPeptide_Publication Invitation to EGM 2026_GER
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PolyPeptide Group
|Neuhofstrasse 24
|6340 Baar
|Schweiz
|Telefon:
|+41435020580
|E-Mail:
|mediateam@polypeptide.com
|Internet:
|www.polypeptide.com
|ISIN:
|CH1110760852
|Valorennummer:
|111076085
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2409136
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2409136 02.10.2026 CET/CEST
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