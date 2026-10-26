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PolyPeptide Aktie 111076085 / CH1110760852

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26.10.2026 19:10:03

PolyPeptide gibt Ergebnisse der ausserordentlichen Generalversammlung bekannt

PolyPeptide
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PolyPeptide Group / Schlagwort(e): Generalversammlung
PolyPeptide gibt Ergebnisse der ausserordentlichen Generalversammlung bekannt

26.10.2026 / 19:10 CET/CEST

Media Release

PolyPeptide gibt Ergebnisse der ausserordentlichen Generalversammlung bekannt

Baar, 26. Oktober 2026 PolyPeptide Group AG ("PolyPeptide") (SIX: PPGN), eine spezialisierte globale CDMO für peptidbasierte aktive pharmazeutische Wirkstoffe, gab bekannt, dass die Aktionärinnen und Aktionäre an der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung sämtliche Anträge des Verwaltungsrats genehmigt haben.

Insbesondere wählten die Aktionärinnen und Aktionäre John Chongbo Rim, Seungho Ryu, Cheol Woo Ryu, Mihyun Yang und Joonkyung Seong als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. John Chongbo Rim wurde als Präsident des Verwaltungsrats gewählt, und Cheol Woo Ryu sowie Seungho Ryu wurden als Mitglieder des Vergütungs- und Nominierungsausschusses gewählt, jeweils für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Sämtliche Wahlen stehen unter dem Vorbehalt des Vollzugs und erfolgen mit Wirkung ab Vollzug des öffentlichen Kaufangebots von Samsung Peptide AG, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Samsung Biologics Co., Ltd., für alle sich im Publikum befindlichen Namenaktien von PolyPeptide.

Die Aktionärinnen und Aktionäre beschlossen zudem, die Übertragungsbeschränkungen (Vinkulierung) und die Stimmrechtsbeschränkungen aus den Statuten von PolyPeptide zu streichen, jeweils unter der Bedingung, dass alle im Angebotsprospekt der Samsung Peptide AG vom 31. August 2026 (der "Angebotsprospekt") dargelegten Angebotsbedingungen, mit Ausnahme der Angebotsbedingung in Abschnitt B.7.1(e) des Angebotsprospekts, erfüllt sind oder darauf verzichtet wurde.

 

Kontakt

PolyPeptide Group AG
Strategic Marketing and Corporate Communications
Laura Rosso
mediateam@polypeptide.com
T: +41 43 502 0580

PolyPeptide Group AG
Finance / Investor Relations
Tim Brandl
investorrelations@polypeptide.com
T: +41 43 502 0580 


Über PolyPeptide

PolyPeptide Group AG mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften ("PolyPeptide") ist ein spezialisierter Auftragsentwickler und -hersteller (CDMO) für peptid-basierte aktive pharmazeutische Wirkstoffe. Durch die Unterstützung der Kunden, hauptsächlich in den Bereichen Pharma und Biotech, trägt PolyPeptide zur Gesundheit von Millionen von Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt bei. PolyPeptide bedient einen schnell wachsenden Markt mit einem Leistungsangebot von der präklinischen bis zur kommerziellen Phase. Das breit gefächerte Portfolio des Unternehmens spiegelt die Möglichkeiten von Arzneimitteltherapien in verschiedenen Bereichen wider, insbesondere bei Stoffwechselerkrankungen, darunter GLP-1. PolyPeptides Anfänge reichen ins Jahr 1952 zurück. Das Unternehmen betreibt heute ein globales Netzwerk von sechs GMP-zertifizierten Produktionsanlagen in Europa, den USA und Indien. Die Aktien von PolyPeptide (SIX: PPGN) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter polypeptide.com.

@PolyPeptide – folgen Sie uns auf LinkedIn

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Medienmitteilung wurde von der PolyPeptide Group AG erstellt und enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, welche die gegenwärtigen Ansichten des Managements widerspiegeln. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen wesentlich von den in dieser Mitteilung ausgedrückten oder implizierten abweichen. PolyPeptide Group AG stellt die Informationen in dieser Mitteilung zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung und übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze oder Regulierungen vorgeschrieben.

 

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: PolyPeptide_EGM Results 2026_GER

Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PolyPeptide Group
Neuhofstrasse 24
6340 Baar
Schweiz
Telefon: +41435020580
E-Mail: mediateam@polypeptide.com
Internet: www.polypeptide.com
ISIN: CH1110760852
Valorennummer: 111076085
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2422544

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

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