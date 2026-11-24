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24.11.2026 18:21:36
Polypeptide erhöht Umsatz- und Margenprognose für 2026
Zug (awp) - Polypeptide hebt seine Jahresprognose für 2026 erneut an. Der Pharmazulieferer erwartet nun ein Umsatzwachstum von rund 30 Prozent gegenüber 2025 zu konstanten Wechselkursen, wie das Unternehmen in einem Communiqué vom Dienstag schrieb. Zuvor hatte die Peptidherstellerin ein Wachstum von 25 bis 30 Prozent in Aussicht gestellt.
Bei der EBITDA-Marge peilt Polypeptide neu einen Wert von rund 20 Prozent an. Die bisherige Prognose hatte noch eine Marge im hohen Zehnerprozentbereich vorgesehen. Die Investitionsausgaben sollen derweil weiterhin 15 bis 20 Prozent des Umsatzes betragen.
Als Grund für die Anhebung nennt die Wirkstofflieferantin die starke Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr 2026. Der mittelfristige Ausblick des Unternehmens bleibt unverändert.
awp-robot/mk
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