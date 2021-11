PolyPeptide-Aktie unter Druck: PolyPeptide-Mehrheitsaktionär Draupnir-Holding hat 4,5-Prozent-Paket verkauft

Die Draupnir-Holding von Frederik Paulsen hat in der Nacht auf Mittwoch im Rahmen eines "Accelerated Bookbuilding-Verfahrens" insgesamt 1,5 Millionen bestehende PolyPeptide -Aktien respektive 4,5 Prozent des Aktienkapitals bei institutionellen Investoren platziert.

Mit dem Abschluss der Transaktion, die für den Freitag erwartet wird, verbleibt Draupnir noch ein Anteil von rund 55,5 Prozent an PolyPeptide, wie diese am Mittwoch mitteilte. Der "Free Float" an der Börse SIX werde sich dadurch gleichzeitig von 40,0 auf rund 44,5 Prozent erhöhen.

Paulsen hielt zuletzt gut 60 Prozent am Unternehmen. Beim Börsengang im April hatte er noch gut 65 Prozent besessen. Im Rahmen der Transaktion habe sich Draupnir nun für die verbleibende Beteiligung an PolyPeptide einer Halte-Verpflichtung von 130 Tagen unterzogen, heisst es in der Mitteilung. Zudem habe er PolyPeptide darüber informiert, dass Draupnir "für die vorhersehbare Zukunft" eine Mehrheitsbeteiligung an PolyPeptide zu halten beabsichtige.

Platziert wurden die Titel zu 114 Franken je Aktie, wie einer Investorenmitteilung der mit der Operation betrauten Bank zu entnehmen ist. Damit erhält der Verkäufer Einnahmen von 171 Millionen Franken. PolyPeptide schlossen am Dienstag an der SIX bei 124 Franken. Zum Vergleich: Beim Börsengang im April hatte ein Ausgabepreis von 64 Franken je Aktie gegolten.

Am Mittwoch geht es für die PolyPeptide-Aktien an der SIX um zeitweise um 8,23 Prozent abwärts auf 113,80 Franken.

tp/rw/uh

Zug (awp)