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05.11.2026 09:33:00
PolyPeptide-Aktie unbeeindruckt: Samsung Biologics hält nun 97,99 Prozent
Das definitive Ergebnis eines Übernahmeangebots bringt Klarheit über die künftigen Eigentumsverhältnisse eines Schweizer Unternehmens. Auch der weitere Zeitplan für die Transaktion steht inzwischen fest.
Samsung Biologics hält knapp 98 Prozent der Aktien
Nach Ablauf der regulären Übernahmefrist hatte der Anteil der Südkoreaner noch knapp 88 Prozent betragen. Samsung Biologics hatte die Übernahme im Juli angekündigt und 44,31 Franken je PolyPeptide-Aktie offeriert. Als Mindestannahmequote hatte Samsung einen Wert von 66,66 Prozent genannt.
Vollzug und Dekotierung geplant
Die Käuferin rechnet damit, dass die Transaktion gegen Ende 2026 oder im ersten Quartal 2027 vollzogen wird. Danach sei die Dekotierung von der Schweizer Börse vorgesehen.
Die Aktie von PolyPeptide zeigt sich bei 41,35 CHF unverändert.
Zug (awp)
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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