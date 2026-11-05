PolyPeptide-Aktie unbeeindruckt: Samsung Biologics hält nun 97,99 Prozent

Samsung Biologics hält knapp 98 Prozent der Aktien

Samsung Biologics hat das definitive Endergebnis für das Übernahmeangebot von PolyPeptide bekannt gegeben. Demnach hält der Konzern nun 97,99 Prozent der Aktien und damit gleich viel wie bei der provisorischen Meldung vom Montag, wie die Gesellschaft am Donnerstag mitteilte.

Nach Ablauf der regulären Übernahmefrist hatte der Anteil der Südkoreaner noch knapp 88 Prozent betragen. Samsung Biologics hatte die Übernahme im Juli angekündigt und 44,31 Franken je PolyPeptide-Aktie offeriert. Als Mindestannahmequote hatte Samsung einen Wert von 66,66 Prozent genannt.

Vollzug und Dekotierung geplant

Die Käuferin rechnet damit, dass die Transaktion gegen Ende 2026 oder im ersten Quartal 2027 vollzogen wird. Danach sei die Dekotierung von der Schweizer Börse vorgesehen.

Die Aktie von PolyPeptide zeigt sich bei 41,35 CHF unverändert.

Zug (awp)