Polypeptide-Aktie stabil: Samsung Biologics konkretisiert Zeitplan für Übernahme

Der südkoreanische Auftragsfertiger offeriert unverändert 44,31 Franken je Polypeptide -Aktie.

Neu ist insbesondere der konkrete Zeitplan für die Durchführung der Transaktion. Die Angebotsfrist läuft voraussichtlich vom 15. September bis zum 12. Oktober 2026, wie aus dem am Montag publizierten Prospekt hervorgeht.

Die Nachfrist soll vom 19. bis 30. Oktober dauern. Der Vollzug der Transaktion und die Auszahlung des Angebotspreises sind derzeit für den 13. November vorgesehen. Danach ist eine Dekotierung von der Schweizer Börse vorgesehen.

Der Verwaltungsrat von Polypeptide empfiehlt das Angebot weiterhin einstimmig zur Annahme. Auch die Grossaktionärin Draupnir Holding von Fredrik Paulsen, die 55,65 Prozent des Aktienkapitals hält, hat sich zur Andienung ihrer Aktien verpflichtet.

Nicht bekannt sind laut dem Prospekt die Absichten von Rudolf Maag, dem zweitgrössten Aktionär von Polypeptide. Maag hält den Angaben zufolge 3,32 Prozent der Anteile. Die von Samsung Biologics genannte Mindestannahmequote liegt unverändert bei 66,66 Prozent.

Die Polypeptide-Aktie notiert an der SIX zeitweise unbewegt bei 44,00 Franken.

ra/rw

Seoul/Zug (awp)