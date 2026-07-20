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PolyPeptide Aktie 111076085 / CH1110760852

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Deal voraus? 20.07.2026 07:16:00

PolyPeptide-Aktie im Fokus: Samsung Biologics legt Übernahmeangebot vor

PolyPeptide-Aktie im Fokus: Samsung Biologics legt Übernahmeangebot vor

PolyPeptide soll von Samsung Biologics übernommen werden.

PolyPeptide
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Der südkoreanische Auftragsfertiger bietet 44,31 Franken je Aktie in bar und bewertet die Peptidherstellerin damit mit rund 1,5 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Der Verwaltungsrat empfiehlt die Annahme des Angebots, und der Grossaktionär Draupnir Holding (55,7%) hat zugesagt, seine Aktien anzudienen, heisst es in der Mitteilung weiter. Das Angebot entspricht demnach einer Prämie von 40 Prozent auf den unbeeinflussten Schlusskurs vom 10. April und steht unter anderem unter der Bedingung einer Annahmequote von 66 Prozent sowie behördlichen Genehmigungen.

Die Angebotsunterlage soll bis spätestens 31. August veröffentlicht werden, der Abschluss ist gegen Ende 2026 geplant. PolyPeptide ist ein spezialisierter Pharmazulieferer für peptidbasierte Wirkstoffe mit sechs GMP-Standorten in Europa, den USA und Indien.

Für das erste Halbjahr 2026 meldete die Wirkstofflieferantin vorläufig einen Umsatzanstieg um knapp 42 Prozent auf 236,6 Millionen Euro und eine EBITDA-Marge von 20,7 Prozent nach 2,7 Prozent im Vorjahr. Der Periodengewinn verbesserte sich auf rund 9 Millionen Euro nach einem Verlust von 26,5 Millionen.

Für 2026 peilt PolyPeptide nun ein Umsatzwachstum von 25 bis 30 Prozent bei konstanten Wechselkursen und eine EBITDA-Marge im hohen Zehnerprozentbereich an. Zuvor lautete die Prognose beim Umsatz auf ein Wachstum zwischen 20 und 25% und bei der Marge wollte PolyPeptide einen Wert im mittleren bis hohen Zehnerbereich erzielen.

awp-robot/hr

Zug (awp)

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Bildquelle: PolyPeptide
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