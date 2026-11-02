Polypeptide-Aktie fester: Samsung hält fast 98 Prozent der Aktien -- Management dient Aktien in Millionenhöhe an

Das teilte die Gesellschaft in der provisorischen Meldung nach Ablauf der Nachfrist ihres Übernahmeangebotes am Montag mit.

Nach Ablauf der regulären Übernahmefrist hatte der Anteil der Südkoreaner noch knapp 88 Prozent betragen. Die definitive Meldung des Endergebnisses werde voraussichtlich am 5. November 2026 veröffentlicht.

Samsung Biologics hatte die Übernahme im Juli angekündigt und 44,31 Franken je Polypeptide-Aktie offeriert. Als Mindestannahmequote hatte Samsung einen Wert von 66,66 Prozent genannt.

Die Käuferin rechnet damit, dass die Transaktion gegen Ende 2026 oder im erste Quartal 2027 vollzogen wird. Danach sei eine Dekotierung von der Schweizer Börse vorgesehen.

Management dient Aktien in Millionenhöhe an

Die Übernahme durch Samsung Biologics geht voran. Im Zuge der Übernahme durch Samsung Biologics haben Mitglieder des Managements und des Verwaltungsrats von Polypeptide Aktien im Wert von insgesamt rund 15,2 Millionen Franken angedient. Allein auf ein exekutives Organmitglied entfielen 227'842 Aktien im Wert von rund 10,1 Millionen Franken, wie aus am Wochenende veröffentlichten Management-Transaktionen der SIX hervorgeht.

Die Transaktionen erfolgten im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots von Samsung. Der Angebotspreis liegt bei 44,31 Franken je Aktie. Die Nachfrist endete am Freitag. Bereits zuvor waren den Südkoreanern 87,92 Prozent der Aktien angedient worden.

Zeitweise steigt die Polypeptide-Aktie im Schweizer Handel um 0,48 Prozent auf 42,20 Franken.

jl

Zug (awp)