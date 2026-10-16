PolyPeptide Aktie 111076085 / CH1110760852
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16.10.2026 11:09:37
PolyPeptide-Aktie etwas tiefer: Samsung-Anteil bleibt unverändert - Vollzug verschoben
Samsung Biologics hält nach wie vor 87,92 Prozent am Pharmazulieferer PolyPeptide.
Den Vollzug der Übernahme verschiebt Samsung indes "basierend auf dem aktuellen Verständnis der regulatorischen Genehmigungsverfahren" vom 13. November auf Ende 2026 oder gar ins erste Quartal 2027, wie es weiter hiess. Am 19. Oktober startet zunächst die Nachfrist, die bis am 30. Oktober läuft.
Samsung hatte die Übernahme im Juli angekündigt und 44,31 Franken je PolyPeptide-Aktie offeriert. Mit dem erreichten Zwischenergebnis ist die Gruppe am Ziel. Als Mindestannahmequote hatte Samsung einen Wert von 66,66 Prozent genannt.An der SIX geht es für die PolyPeptide-Aktie zeitweise 0,23 Prozent auf 43,90 Franken nach unten.
mk/ra
Zug (awp)
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