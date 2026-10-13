PolyPeptide-Aktie etwas höher: Samsung am Ziel bei geplanter Übernahme

Gemäss dem provisorischen Zwischenergebnis halten die Koreaner nach Ablauf der Übernahmefrist 87,92 Prozent an dem Pharmazulieferer PolyPeptide . Als Mindestannahmequote hatte Samsung einen Wert von 66,66 Prozent genannt.

Das definitive Zwischenergebnis will Samsung Biologics am 16. Oktober vorlegen, wie aus einer am Dienstag publizierten Mitteilung hervorgeht. Eine Nachfrist würde bis zum 30. Oktober dauern. Danach ist gemäss früheren Angaben eine Dekotierung von der Schweizer Börse vorgesehen.

Im SIX-Handel notiert die PolyPeptide-Aktie zeitweise 0,34 Prozent höher bei 44,10 Franken.

ra/hr

Zug (awp)