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26.10.2026 20:40:00
Polypeptide-Aktie: Aktionäre wählen neue Verwaltungsräte wie beantragt
Die Aktionäre von Polypeptide haben an einer ausserordentlichen Generalversammlung am Montagabend allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.
Zudem wurde die Streichung von Übertragungsbeschränkungen und Stimmrechtsbeschränkungen aus den Statuten genehmigt. Die Beschlüsse und Wahlen stehen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Kaufangebot von Samsung Peptide und werden mit dessen Vollzug wirksam.
Samsung Biologics hält nach der Lancierung des Angebots im August mittlerweile 87,92 Prozent am Pharmazulieferer Polypeptide. Den Vollzug der Übernahme hatte Samsung indes vor wenigen Tagen auf Ende 2026 oder gar ins erste Quartal 2027 verschoben und dies mit "dem aktuellen Verständnis der regulatorischen Genehmigungsverfahren" begründet.
cf/
Zug (awp)
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