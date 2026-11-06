PolyOne informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PolyOne hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.360 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 891.2 Millionen USD gegenüber 806.5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch