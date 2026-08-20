Polymer Factory Sweden Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Polymer Factory Sweden Registered hat sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.010 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 53.33 Prozent auf 0.4 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch