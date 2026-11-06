Polymechplast Machines hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Polymechplast Machines stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.81 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.160 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 182.7 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 149.7 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch