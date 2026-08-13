Polymechplast Machines: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Polymechplast Machines präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.42 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Polymechplast Machines ein Ergebnis je Aktie von -0.520 INR vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 99.3 Millionen INR – eine Minderung von 17.12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 119.8 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch