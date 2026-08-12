Polylink Polymers (India) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Polylink Polymers (India) hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Polylink Polymers (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.19 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.080 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 234.5 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13.50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Polylink Polymers (India) einen Umsatz von 206.6 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch