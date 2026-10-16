Polycon International: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Polycon International hat sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.82 INR. Im Vorjahresquartal hatten -2.080 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 28.12 Prozent auf 27.7 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 38.6 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.ch