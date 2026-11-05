Polychem: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Polychem hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 33.59 INR. Im letzten Jahr hatte Polychem einen Gewinn von 17.73 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 167.2 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 65.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100.9 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch