Polycab India hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Polycab India liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Polycab India die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 64.87 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 45.54 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Polycab India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52.90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 98.99 Milliarden INR im Vergleich zu 64.74 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 54.42 INR geschätzt. Der Umsatz war auf 88.88 Milliarden INR geschätzt worden.

Redaktion finanzen.ch