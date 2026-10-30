Poly Real Estate Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Poly Real Estate Group präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.03 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.070 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Poly Real Estate Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8.39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 52.10 Milliarden CNY im Vergleich zu 56.86 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0.019 CNY je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 45.59 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.ch