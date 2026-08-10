Poly Medicure vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Poly Medicure hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 8.49 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Poly Medicure 9.19 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.25 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30.30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.03 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch